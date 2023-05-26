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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Доля Китая в российском экспорте говядины за четыре месяца достигла 69%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Доля Китая в российских поставках говядины за рубеж по итогам января-апреля этого года достигла 69%. За весь 2022 год этот показатель составил 59%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Китай является крупнейшим покупателем российской говядины, говорится в сообщении без указания натуральных показателей.

Российские производители говядины получили доступ на рынок Китая в начале 2020 года. До последнего времени на поставки в КНР были аттестованы две компании. В мае этого года экспорт был разрешен еще одному – компании "Липецкое мясо". В конце мая она подписала соглашение о намерениях с крупной государственной китайской компанией. На первом этапе стороны договорились о поставках более 40 наименований продукции (замороженные говяжьи отруба и субпродукты). Первые контейнеры с липецкой говядиной отправятся в КНР уже в июне.

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В 2023 году "Липецкое мясо" планирует поставлять в Китай в основном продукцию для b2b каналов - оптовиков, переработчиков и HoReCa. Однако уже начата разработка нескольких SKU, которые будут представлены в ритейле в потребительской упаковке – под совместным российско-китайским брендом.

Кроме того, помимо торгового сотрудничества китайские партнеры рассматривают возможности инвестиций в расширение производственных мощностей липецкой площадки, производство кормов и генетику, говорится в сообщении.

Как считает гендиректор "Липецкого мяса" Сергей Оганов, слова которого приводит центр, спрос на говядину в Китае будет только расти, и одно из основных преимуществ российских поставщиков в том, что они имеют возможность экспортировать свою продукцию по железной дороге. "В настоящий момент "Липецкое мясо" прорабатывает ускоренный маршрут доставки, который займет чуть более двух недель", - добавил Оганов.

По данным ITC Trade Map, на которые ссылается "Агроэкспорт", в 2022 году Китай импортировал говядины на $18 млрд, что на 42% больше показателя 2021 года и в 5,7 раза выше уровня 2017 года. В натуральном объеме, согласно данным Минсельхоза США, за период с 2019 по 2022 годы ввоз говядины вырос с 2,2 млн до 3,5 млн тонн.

Агроэкспорт
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