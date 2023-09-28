Свинина из РФ начнет поступать в Китай во II-III квартале 2024 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская свинина, получившая доступ на рынок Китая, начнет поступать на него во втором-третьем квартале 2024 года, сообщает Минэкономразвития.

Главное таможенное управление КНР в четверг объявило о разрешении поставок свинины из РФ. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Китайская сторона также признала действующий в РФ принцип регионализации, позволяющий экспортировать свинину из регионов, где нет АЧС. Таким образом, отменены ограничения, введенные китайской стороной еще в 2008 году.

"Вместе с тем для начала фактических поставок на рынок Китая российской стороне необходимо предпринять ряд действий, которые, по имеющимся оценкам, займут от 3 до 12 месяцев, - говорится в пресс-релизе Минэкономразвития. - Эти действия включают подписание протокола о требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай; согласование ветеринарного сертификата на экспорт свинины и аттестации российских предприятий-производителей продукции свиноводства; регистрацию российских предприятий в системе поставщиков пищевой продукции КНР (CIFER)".

"Почти 15 лет уполномоченные ведомства наших стран обсуждают открытие китайского рынка для российской свинины. За последнее время удалось активизировать переговорный процесс, - отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, процитированный в пресс-релизе. - Китай занимает лидирующую позицию по объемам потребления свинины населением. Считаем рынок этой страны наиболее перспективным для поставок отечественной свиноводческой продукции".