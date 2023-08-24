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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Токаев призвал исключить продовольствие и удобрения из-под любых санкций

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым в целях глобальной продовольственной безопасности деполитизировать поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций.

"Особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового", - сказал Токаев, выступая на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС.

"Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", - заявил президент Казахстана.

БРИКС Касым-Жомарт Токаев
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