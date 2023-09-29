Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Рэнд Пол пригрозил задержать принятие сенатом законопроекта о финансировании правительства, поскольку он предусматривает помощь Украине на сумму более $6 млрд.

"Чтобы избежать закрытия правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по законопроекту без помощи Украине", - написал Пол в соцсети.

Он добавил, что руководство сената "настаивает на финансировании правительства другой страны за счет нашего собственного правительства, вся вина лежит на их непримиримости".

Пока что ни лидер большинства в сенате Чак Шумер, ни лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл не заявили о какой-либо готовности исключить деньги на помощь Украине из законопроекта.

"Меня устраивает то, как мы подготовили законопроект сената", - заявил Макконнелл журналистам в среду.

Сенат США проголосовал во вторник за выдвижение на голосование временного бюджета, который позволит сохранить правительство открытым до 17 ноября.

В частности, законопроект предусматривает выделение $4,5 млрд по линии Пентагона "для реагирования на ситуацию на Украине". Документ также включает в себя еще $1,65 млрд финансирования через Госдепартамент США на дополнительную помощь Киеву, которая будет доступна до 30 сентября 2025 года.