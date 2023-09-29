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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине на $300 млн

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей США поздно вечером в четверг подавляющим большинством одобрила новую помощь Украине в размере $300 млн.

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Согласно данным голосования, 311 законодателей поддержали законопроект, 117 высказались "против".

Первоначально сумма в $300 млн. была включена в законодательство о финансировании Министерства обороны на 2024 финансовый год, что вызвало противодействие со стороны некоторых республиканцев.

Ранее лидеры Республиканской партии в палате представителей исключили помощь Украине на $300 млн. из законопроекта о финансировании Пентагона.

Поддержка Украины вызывает жаркие споры в палате представителей: некоторые законодатели настаивают на сокращении помощи Киеву, другие заявляют, что США должны поддержать своего союзника.

Палата представителей США Министерство обороны США
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