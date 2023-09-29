Великобритания ввела санкции в отношении ЦИК и главы МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Британии включили в санкционные списки по России Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ, главу МЧС Александра Куренкова и еще девять человек, сообщает британский Минфин.

Согласно его документу, Лондон ввел санкции в отношении секретаря ЦИК Натальи Будариной.

Под санкции, в частности, также попали председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, вице-премьер ДНР Владимир Ежиков, замгубернатора Запорожской области Виктор Емельяненко, министр юстиции Крым Олег Шаповалов и другие.

США ввели санкции против ЦИК и ее председателя Эллы Памфиловой еще в декабре 2022 года.