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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Британия может разместить своих военных на территории Украины для обучения ВСУ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что провел переговоры с армейским руководством о размещении британских войск на территории Украины в рамках программы подготовки украинских военных.

"Я говорил сегодня о том, что в конечном итоге обучение будет перенесено ближе (к украинским границам - ИФ) и фактически непосредственно на Украину", - сказал министр в интервью изданию The Sunday Telegraph после встречи с начальником генштаба британских вооруженных сил Патриком Сандерсом.

Он отметил: "Сейчас есть возможность привнести больше вещей, особенно на запад страны (Украины - ИФ), не только обучение. Мы видим, как BAE (Британская оборонная компания - ИФ), например, переходит на производство в стране".

"Я очень хочу, чтобы другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что будет предпринято движение к расширению обучения и производства в стране", - заявил Шэппс.

Он отметил, что Великобритания готова оказать Украине помощь в обеспечении безопасности транспортного коридора в Черном море.

"Важно, чтобы мы не допустили, чтобы по умолчанию сложилась ситуация, при которой каким-то образом международное судоходство в этих водах было бы запрещено. Поэтому, я думаю, что есть много мест, где Британия может помочь советом", - сказал министр, добавив, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе недавнего визита в Киев.

Газета пишет, ссылаясь на данные британского Минобороны, что Великобритания уже подготовила 26,5 тыс. украинских военных, до конца года их число должно составить около 30 тыс.

Британия ВСУ
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