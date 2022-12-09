США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США в пятницу включил в санкционные списки, связанные, по версии Вашингтона, с нарушениями прав человека, Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ и 15 ее членов, в том числе председателя Эллу Памфилову.

Также среди попавших под санкции - заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев и секретарь ЦИК Наталья Бударина. Отмечается, что такие меры Вашингтон принял в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В санкционный список внесены члены ЦИК РФ Павел Андреев, Игорь Борисов, Борис Эбзеев, Эльмира Хаймурзина, Евгений Колюшин, Александр Курдюмов, Николай Левичев, Антон Лопатин, Людмила Маркина, Константин Мазуревский, Евгений Шевченко, Андрей Шутов.

Кроме того, санкции введены против еще шести физлиц за участие в том, что Вашингтон называет "фильтрацией" жителей в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Ограничительные меры, в частности, коснулись сотрудников администрации президента РФ Олега Нестерова и Евгения Кима.