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СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских детей в Таиланде

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта (ч.3 ст. 263 УК РФ) после гибели в Таиланде двух детей из РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс", отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате СКР. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте, которое занимается расследованием, находится на связи с МИД РФ.

Утром в понедельник возле острова Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. По предварительным данным, экипаж катера, на котором не было туристов, не справился с управлением. Погибли двое российских детей - мальчик и девочка 12 и 6 лет, приехавшие из Челябинска со своими дедушкой и бабушкой. Взрослые были госпитализированы с травмами.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия госпитализированы более 20 российских туристов.

СКР Таиланд

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