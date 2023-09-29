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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за БПЛА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии сообщили, что вслед за Евросоюзом вводят санкции против Ирана за поставку беспилотников.

"Федеральный совет 29 сентября решил ввести дополнительные санкции против Ирана", - говорится в заявлении правительства. В данном случае совет утвердил санкции, аналогичные тем, которые были введены Евросоюзом 20 июля.

Санкции вступают в силу с 18:00 по местному времени (19:00 по Москве) 29 сентября.

В июле Совет ЕС объявил о введении нового режима антииранских санкций, который запрещает экспорт из Европейского союза в Иран компонентов, используемых при конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов. Он также предусматривает ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА. Тогда же ЕС ввел санкции против шести граждан Ирана.

В Тегеране и Москве неоднократно отрицали поставку иранских беспилотников в Россию.

Евросоюз Иран Швейцария
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