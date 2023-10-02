Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Суд в Иране приговорил напавшего на посольство Азербайджана к смертной казни

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Ирана приговорил Ясина Гусейнзаде к смертной казни за вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года, сообщил азербайджанский государственный телеканал AzTV.

Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.

Азербайджан Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 октября

Индексы США не показали единой динамики в пятницу

Индексы США не показали единой динамики в пятницу

Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник

"Роскосмос" примет участие в открытии Международного астронавтического конгресса в Баку

"Роскосмос" примет участие в открытии Международного астронавтического конгресса в Баку

В Ереване заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению

В Ереване заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению

Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Структуры Минтруда и миграционной службы Азербайджана начали работать в Карабахе

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Азербайджан объявил бывшего главу непризнанной НКР в международный розыск

Поток жителей Карабаха в Армению почти прекратился

Поток жителей Карабаха в Армению почти прекратился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });