В Испанию и Португалию пришла аномальная для сентября жара

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Жители Испании и Португалии столкнулись с аномально жаркой для этого времени года погодой, сообщают европейские СМИ.

В нескольких городах на юге Испании температура днем в пятницу поднималась выше 35 градусов по Цельсию. По прогнозу пик жары придется на выходные.

В Португалии также столбики термометров фиксируют высокие показатели. В ближайшие дни температура воздуха на всей территории страны, кроме прибрежных районов, будет оставаться выше 30 градусов по Цельсию. Институт моря и атмосферы сообщил, что эти показатели на 5-8 градусов выше средних показателей для этого времени года.

Аномальная жара пришла и в некоторые регионы Франции. На выходных на юго-западе страны ожидается до 35 градусов по Цельсию.