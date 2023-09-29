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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

США негласно признали запуск на орбиту иранского спутника

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты негласно признали, что Иран на этой неделе успешно вывел на орбиту свой спутник дистанционного зондирования Земли Noor-3, сообщило агентство Associated Press.

Официально американские военные не ответили на неоднократные просьбы агентства о комментариях. Однако в пятницу на сайте space-track.org были опубликованы данные о запуске Ираном в среду спутника Noor-3 на орбиту на основе информации, которую предоставляет 18-я эскадрилья Космических сил США. Ракета вывела спутник на орбиту высотой 450 км, что соответствует сообщениям иранских государственных СМИ о запуске.

Как сообщало агентство ИРНА, запуск спутника Noor-3 был осуществлен в среду Корпусом стражей Исламской революции с использованием созданной в Иране ракеты Ghassed.

Ранее представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми сообщил, что Иран через восемь лет намерен стать региональным центром в сфере запуска космических аппаратов и предоставления других космических услуг. По его словам, "основной площадкой для международных запусков станет космическая база Чабахар, которая в настоящее время строится под управлением Иранской космической организации".

Иран США Noor-3
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