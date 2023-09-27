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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Иран запустил спутник дистанционного зондирования

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ирану удалось совершить успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Nour 3, сообщает агентство ИРНА.

По информации агентства, спутник выведен на орбиту высотой в 450 км. Запуск Nour 3 осуществил Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) с использованием созданной в Иране ракеты Ghassed.

Ранее представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми сообщил, что Иран через восемь лет намерен стать региональным центром в сфере запуска космических аппаратов и предоставления других космических услуг. По его словам, "основной площадкой для международных запусков станет космическая база Чабахар, которая в настоящее время строится под управлением Иранской космической организации".

Джахроми также сообщил, что правительство рассматривает программы в области проектирования и строительства различных типов телекоммуникационных, измерительных и радиолокационных спутников с опорой на внутренние возможности страны.

Иран
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