За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Авиация возглавляемой США "международной антитеррористической коалиции" продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства этой страны, заявил зам. руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в пятницу.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Rafale" парой истребителей "Typhoon" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.