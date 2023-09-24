Военные РФ зафиксировали 24 нарушения со стороны авиации коалиции в небе Сирии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в субботу.

Контр-адмирал сообщил также, что в районе Эт-Танф зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии "парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Rafale", парой истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".