США выразили готовность обеспечивать КФОР ресурсами для миссии в Косово

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в телефонном разговоре с косовским премьер-министром Альбином Курти, что Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками предоставить ресурсы, необходимые для деятельности миссии сил НАТО для Косово (КФОР).

"Он отметил недавние решения НАТО усилить присутствие и активность КФОР, особенно на севере Косово, и подчеркнул готовность Соединенных Штатов сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить КФОР необходимыми ресурсами для выполнения их миссии", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что Салливан "заявил об обеспокоенности по поводу мобилизации сербских военных вблизи границы с Косово", выразил соболезнования в связи с гибелью 24 сентября сотрудника косовской полиции при исполнении служебных обязанностей.

Белый дом проинформировал, что Салливан и Курти "обсудили диалог между Косово и Сербией при содействии ЕС, который, как подчеркнул Салливан, является единственным долгосрочным решением для обеспечения стабильности на всей территории Косово".

Как сообщалось, командование НАТО приняло решение направить в Косово дополнительные силы миссии КФОР с целью урегулировать ситуацию на севере региона.

Ранее на этой неделе в Белграде выступили с критикой в адрес КФОР за бездействие в условиях операции, которую провела косовская полиция на севере края в прошлые выходные.

Президент Сербии Александр Вучич в минувший вторник провел встречу с послами Великобритании, Италии, Германии, США, Франции, а также с главой делегации ЕС и обратился к ним с просьбой, чтобы КФОР взяли на себя контроль за ситуацией на севере Косово вместо местной полиции.

Ситуация на севере Косово осложнилась в прошедшие выходные: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским.

Председатель скупщины (парламента Сербии) Владимир Орлич, со своей стороны, раскритиковал заявление Курти и предположил, что к эскалации напряженности стремится не Сербия, а как раз власти Косово.

Позднее Вучич заявил, что сотрудники косовской полиции застрелили троих косовских сербов.