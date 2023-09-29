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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

США призвали Сербию отвести военных от границы с Косово

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США призывают Белград отвести военную технику, размещенную на границе с Косово, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В администрации США отметили, что Сербия размещает "беспрецедентное количество" техники, в том числе танков и артиллерии.

Кроме того, в Белом доме подтвердили, что принято решение нарастить присутствие на подконтрольной Приштине территории сил НАТО для Косово (КФОР).

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительные силы миссии КФОР с целью урегулировать ситуацию на севере региона.

На этой неделе в Белграде выступили с критикой в адрес КФОР за бездействие в условиях операции, которую провела косовская полиция на севере края в прошлые выходные.

Ситуация на севере Косово осложнилась в минувшие выходные: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

Йенс Столтенберг НАТО Косово Сербия США
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