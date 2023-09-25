Сербия начала переброску бронемашин на административную границу с Косово

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Армия Сербии в понедельник начала переброску броневиков на административную границу с Косово, сообщает сербская газета "Блиц".

"Военные тягачи транспортировали броневики в сторону Рашки (область на юго-западе Сербии, граничащая с Косово)", - приводит издание сообщение своего корреспондента.

"Это служит еще одним доказательством того, что на севере Косово складывается чрезвычайная ситуация", - отмечает "Блиц".

Ситуация на севере края осложнилась накануне: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. "Это были профессионалы. Они были в масках, располагали тяжелым вооружением", - сказал он, дав понять, что Сербия имеет отношение к этому нападению. В итоге один сотрудник полиции Косово погиб, а еще один получил ранения.

Председатель скупщины (парламента Сербии) Владимир Орлич, со своей стороны, раскритиковал заявление Курти и предположил, что к эскалации напряженности стремится не Сербия, а как раз власти Косово.

Позднее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сотрудники косовской полиции застрелили троих косовских сербов. По сообщению сербских СМИ, президент страны отметил, что еще двое сербов получили ранения. В понедельник подтвердили информацию о гибели четвертого человека.

"Блиц" отмечает, что в понедельник ситуация на севере Косово относительно спокойная, хотя место происшествия до сих пор остается блокированным. Кроме того, по-прежнему закрыты два КПП на административной границе Сербии и Косово Ярине и Брняк.