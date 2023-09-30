Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации более 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге в субботу.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил в своем телеграм-канале, что в Карабахе осталось максимум несколько сотен человек, "большинство из которых - чиновники, сотрудники экстренных служб, волонтеры, некоторые люди с особыми потребностями, которые тоже готовятся к отъезду".

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял ранее, что "исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается". "Анализ ситуации показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян", - сказал Пашинян.

Он также сообщил, что каждому переселенцу, вне зависимости от возраста, будет выплачено по 100 тыс. драмов ($254).