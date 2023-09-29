Азербайджан за три года вернет в Карабах и Восточный Зангезур свыше 100 тысяч человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны в ближайшие три года (2024-2026 годы) планируют обеспечить возвращение в Карабах и Восточный Зангезур свыше 100 тысяч человек. Он заявил об этом на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Уверен, что все поставленные задачи и цели будут выполнены и в следующие три года свыше 100 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в свои дома", - сказал президент.

По его данным, в Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись 2300 бывших вынужденных переселенцев, до конца 2023 года эта цифра достигнет 5,5 тысячи человек.

Ранее Алиев обещал обеспечить соблюдение всех прав армянского населения региона. В Баку сообщают об обсуждении с армянами Карабаха предложений об их реинтеграции в Азербайджан. В Ереване сообщили, что из Карабаха в Армению прибыли уже 98 625 человек.