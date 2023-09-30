Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

ООН не зафиксировала случаев жестокого обращения с покидающими Карабах жителями

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими эти территории и переезжающими в Армению, заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая онлайн на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН, сообщает агентство "Анадолу".

"Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано", - сказала она.

Ранее правительство Армении сообщило об эвакуации более 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха.

По официальным данным, в Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

Нагорный Карабах Армения ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

Что случилось этой ночью: суббота, 30 сентября

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

В Испанию и Португалию пришла аномальная для сентября жара

В Испанию и Португалию пришла аномальная для сентября жара

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году

Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году

Азербайджан за три года вернет в Карабах и Восточный Зангезур свыше 100 тысяч человек

Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за наводнений

Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за наводнений

Армения приняла уже 98 625 жителей Нагорного Карабаха

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });