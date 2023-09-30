ООН не зафиксировала случаев жестокого обращения с покидающими Карабах жителями

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими эти территории и переезжающими в Армению, заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая онлайн на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН, сообщает агентство "Анадолу".

"Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано", - сказала она.

Ранее правительство Армении сообщило об эвакуации более 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха.

По официальным данным, в Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.