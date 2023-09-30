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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В Словакии проходят досрочные выборы в парламент

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Граждане Словакии в субботу отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать на досрочных выборах в парламент, передают европейские СМИ.

Избирательные участки открылись в 7 утра (8:00 по Москве). Голосование завершится в 22:00 (23:00 по Москве), а данные экзит-поллов будут опубликованы после закрытия избирательных участков.

Основная борьба, как показывали опросы общественного мнения, развернется между оппозиционером, экс-премьером Робертом Фицо и его социал-демократической партией "Курс - новая демократия" и популярной у молодежи либеральной партией "Прогрессивная Словакия" и ее лидером, выпускником Оксфорда по политологии, и вице-председателем Европейского парламента Михалом Шимечкой.

Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине, он также заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Шимечка предстает его противоположностью, он придерживается либеральных и прозападных взглядов и обещает избирателям углублять европейское сотрудничество, отмечает газета The Guardian.

При этом СМИ отмечают, что ни одной из партий, вероятно, не удастся получить большинство по итогам выборов, и поэтому, какая бы партия ни победила, ей будет непросто договориться с другими прошедшими в парламент участниками о формировании правящей коалиции. Порог для вхождения по итогам выборов составляет 5%. Парламент Словакии состоит из 150 мест.

Парламентские выборы в Словакии должны были состояться по плану в 2024 году. Однако ранее в этом году парламент страны согласовал проведение досрочных выборов на фоне политического кризиса.

Словакия
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