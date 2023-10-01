Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Экс-премьер Словакии пообещал работать над урегулированием конфликта на Украине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бывший премьер Словакии Роберт Фицо, чья партия "Курс - новая демократия" победила на парламентских выборах, в воскресенье вновь выступил за работу над мирным урегулированием украинского конфликта.

"События на Украине - это большая трагедия для всех нас. Если нашей партии поручат формирование правительства, мы сделаем все зависящее от нас, чтобы как можно быстрее организовать мирные переговоры", - цитируют его европейские СМИ.

Вместе с тем он заявил, что у Словакии в настоящее время есть и более серьезные проблемы, нежели украинский конфликт.

Фицо перед выборами выступал против поставок вооружения Украине, заявлял о неэффективности санкций Запада против России, грозил заблокировать вступление Украины в НАТО.

"Курс - новая демократия" финишировала на первом месте на состоявшихся в субботу выборах, однако не набрала достаточно мест в парламенте для самостоятельного формирования правительства. Тем не менее, как ожидается, именно Фицо получит мандат на формирование правящей коалиции. Сам он в воскресенье заявил, что на выполнение этой задачи у него уйдет минимум две недели. Многие наблюдатели отмечают, что шансы на возвращение Фицо на пост премьера вполне реальны.

Словакия Роберт Фицо Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Азербайджан объявил бывшего главу непризнанной НКР в международный розыск

Поток жителей Карабаха в Армению почти прекратился

Поток жителей Карабаха в Армению почти прекратился

В Анкаре произошел взрыв

В Анкаре произошел взрыв

СМИ сообщили о прибывшей в Карабах миссии ООН

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 октября

Байден подписал закон о временном финансировании правительства

Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины

Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины

Палата представителей США поддержала план временного финансирования правительства

Палата представителей США поддержала план временного финансирования правительства

Вучич пообещал отвести часть войск от Косово

Вучич пообещал отвести часть войск от Косово
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });