Поток жителей Карабаха в Армению почти прекратился

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Поток жителей Нагорного Карабаха в Армению почти иссяк, с вечера субботы зафиксирован въезд в республику лишь трех человек.

"По последним данным из Нагорного Карабаха, в Армению въехали 100 483 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге в воскресенье.

По данным, обнародованным в Ереване примерно в 18:00 в субботу, в Армению въехало 100 480 жителей Карабаха.

Багдасарян также сообщила, что временное жилье предоставлено 45 516 переселенцам. Единовременную помощь в размере 100 тыс. драмов ($254) получит каждый переселенец вне зависимости от возраста, еще по 50 тыс. драмов ($127) будет выплачено также каждому переселенцу вне зависимости от возраста на аренду жилья и коммунальные выплаты.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

Конкретных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.

Ранее бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщал в своем телеграм-канале, что в Карабахе осталось максимум несколько сотен человек, "большинство из которых - чиновники, сотрудники экстренных служб, волонтеры, некоторые люди с особыми потребностями, которые тоже готовятся к отъезду".

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.