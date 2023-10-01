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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лидер захвативших власть в Нигере военных Абдурахман Тчиани заявил, что готовящиеся в настоящее время к отъезду из его страны французские военные так и не смогли помочь победить терроризм.

"Мало того, что они не смогли побороть терроризм, так еще и самих террористов стало больше", - цитируют его в воскресенье французские СМИ.

"Поскольку французы, находившиеся у нас, чтобы бороться против терроризма, в одностороннем порядке остановили сотрудничество с нами, то их пребывание в Нигере подходит к концу", - добавил Тчиани.

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По его словам, в настоящее время власти Нигера "занимаются подготовкой" к отъезду французских военных.

Тчиани отметил, что военные совершили переворот в Нигере как раз потому, что власти не прислушивались к их мнению по вопросам безопасности страны.

Французские СМИ отмечают, что эти заявления Тчиани сделал журналистам, изъясняясь не на французском, а на коренных языках Нигера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, не признающий новые власти Нигера, заявил, что до конца года эту страну покинет французский воинский контингент (около 1,5 тыс. военнослужащих).

Нигер Франция Абдурахман Тчиани
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