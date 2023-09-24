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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Франция выводит войска из Нигера и отзывает посла

Франция выводит войска из Нигера и отзывает посла
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что принял решение о выводе французских военных из Нигера.

"Это будет проведено организованным образом", - сказал он в эфире телеканала TF1, добавив, что вывод войск завершится до конца года.

Кроме того, Макрон пообещал отозвать из Ниамея французского посла.

На обеих мерах уже несколько месяцев настаивают военные, захватившие власть в Нигере.

Французский воинский контингент в этой африканской стране насчитывает примерно 1,5 тыс. военнослужащих.

"Наши войска в свое время был направлены в Нигер, Буркина-Фасо, Мали для борьбы против терроризма. Затем в этих странах произошли госперевороты. Сегодня во второй половине дня я поговорил по телефону с президентом Нигера Базумом (отстраненным от власти военными - ИФ). Его удерживают под стражей, так как он намеревался провести амбициозные реформы. Франция решила отозвать своего посла. И мы завершаем военное сотрудничество с Нигером", - добавил Макрон.

Ранее в воскресенье французские СМИ сообщили со ссылкой на Агентство по безопасности аэронавигации в Африке (Asecna), что Нигер запретил пролет над своей территорией любых французских самолетов.

"Воздушное пространство Нигера открыто для всех внутренних и международных коммерческих авиарейсов за исключением самолетов, которые либо принадлежат Франции, либо были ею зафрахтованы", - говорилось в сообщении агентства.

Франция Эмманюэль Макрон Нигер
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