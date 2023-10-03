Почти 30 военных погибли в Нигере в бою против террористов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Атака террористов привела к гибели 29 военнослужащих Нигера близ границы с Мали, сообщает во вторник агентство EFE.

"По предварительным данным, в ходе атаки убиты 29 человек, еще двое получили ранения", - говорится в заявлении Минобороны Нигера.

Минобороны также сообщило, что погибшие военные участвовали в контртеррористической операции в районе границы Нигера и Мали. В ходе столкновения солдаты армии Нигера убили, по оценкам ведомства, несколько десятков террористов.

EFE отмечает, что это - самое кровопролитное боестолкновение военных с террористами в Нигере с тех пор, как ранее в этом году в стране власть захватили военные.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона резко раскритиковали путч. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступили в поддержку Базума и не исключают проведение военной операции на территории Нигера, если попытки найти дипломатическое решение кризиса не дадут результатов.