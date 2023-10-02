В МИД КНДР заявили, что Запад пытается скрыть свое преступление в подрыве "Северных потоков"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава департамента МИД КНДР по делам РФ Ким Чон Гю считает, что США и Запад причастны к инциденту с подрывом газопроводов "Северный поток" и скрывают следы преступления.

"США и Запад упорно отказывались от справедливого требования России привлекать заинтересованное государство - Россию к расследованию инцидента и проводить международное совместное расследование под началом ООН, даже не сообщив России о результатах прошедшего ранее расследования", - говорится в статье Ким Чон Гю, опубликованной ЦТАК.

"Это является всего лишь уловкой для сокрытия следов своих преступлений, оставленных в инциденте взрыва газопроводов", - заявил он.

Глава департамента МИД КНДР по делам РФ отметил, что за прошедший год опубликованы "неопровержимые свидетельства, указывающие на США и Запад как на стоящие за этим инцидентом силы".

По его мнению, сложившаяся ситуация "разоблачает циничность политики двойных стандартов" США и Запада.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по факту взрывов.