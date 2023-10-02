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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Боррель созывает встречу глав МИД ЕС в Киеве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что созывает глав МИД стран ЕС на неформальную встречу в Киеве.

"Я созываю сегодня министров иностранных дел ЕС в Киеве. Это первая встреча всех 27 членов блока за пределами ЕС ", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Встреча несет неформальный характер, и на ней не будет приниматься никаких конкретных решений.

Глава дипломатии ЕС на минувших выходных прибыл на Украину и провел встречи с украинскими официальными лицами.

Жозеп Боррель Киев МИД Украина Евросоюз
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