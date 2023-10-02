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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В Тбилиси заявили о проведенных в Грузии тренингах по подготовке к революции

По данным грузинских властей, тренинги проводили граждане Сербии, мероприятия финансировались Вашингтоном

В Тбилиси заявили о проведенных в Грузии тренингах по подготовке к революции
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Трое граждан Сербии, члены организации "Канвас", провели тренинги представителям грузинских неправительственных организаций и гражданских активистов по организации госпереворота, сообщает Служба госбезопасности Грузии в понедельник.

"Граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стоишич и Слободан Джинович прибыли в Грузию по приглашению института Восток-Запад программы USAID. Эти лица были связаны с революционными событиями, произошедшими в 2003 году в Грузии, а также в разные годы с аналогичными процессами в Сербии и Украине", - сообщает СГБ страны.

Сообщается, что сербы прибыли в республику 25 сентября. 29 сентября они были опрошены следователями СГБ в присутствии адвокатов и переводчиков, после чего 30 сентября покинули Грузию.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в понедельник, что, по информации СГБ, на тренингах представители организации "Канвас" делились опытом, как организовывать массовые протесты, устраивать пикеты и проводить неповиновение властям.

"Самое печальное в том, что подобные тренинги финансируются американской организацией USAID, которая в прямом переводе означает "помощь Америки" (за рубежом - ИФ), но вряд ли нам нужна такая помощь, и мы хотели бы получить от USAID разъяснения, почему был профинансирован такой тренинг, цель которого - подготовка революции в Грузии", - сказал Кобахидзе.

По его словам, власти Грузии не допустят никаких революционных сценариев.

Ранее в сентябре СГБ сообщала, что определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года дестабилизировать ситуацию в стране и организовать беспорядки с целью свержения действующих властей насильственным путем.

USAID Грузия Сербия Служба госбезопасности Грузии
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