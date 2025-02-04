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В парламенте Грузии заявили о $41,7 млн, потраченных USAID через НПО на выборах в стране

В парламенте Грузии заявили о $41,7 млн, потраченных USAID через НПО на выборах в стране
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) через грузинские неправительственные организации (НПО) потратило на выборах в Грузии $41,7 млн, и каждый раз эти НПО были зачинщицами дестабилизации в стране.

"В USAID должны объяснить, как получается, что десятки миллионов тратятся на организации в Грузии, конкретно 41,7 миллиона долларов, которые каждый раз являются зачинщиками переворота после выборов", - написал во вторник в соцсетях Папуашвили.

Он считает, что невозможно тратить миллионы долларов из бюджета США в другой стране и не быть ответственным за это перед населением своей страны.

Это высказывание прозвучало на фоне резкой критики в адрес USAID со стороны высокопоставленных представителей новой администрации США.

USAID США Шалва Папуашвили Грузия
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