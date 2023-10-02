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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя 10 лет

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя более 10 лет после расторжения дипотношений между двумя странами, сообщили арабские СМИ.

По их данным, в минувшие выходные в Эр-Рияд прибыл генконсул Сирии Ихсан Раман, который будет представлять страну до прибытия посла.

Саудовская Аравия отозвала своего посла из Дамаска в 2011 году после начала в этой стране вооруженного конфликта.

Тогда же Лига арабских государств (ЛАГ) заморозила членство Сирии.

Процесс восстановления отношений начался в апреле этого года, когда глава МИД Сирии Фейсал Микдад впервые с начала гражданской войны посетил Саудовскую Аравию.

В мае главы МИД стран-членов ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию. И в том же месяце президент Сирии Башар Асад впервые за многие годы принял участие в саммите ЛАГ в Джидде.

Эксперты отмечали, что одной из причин, препятствовавших нормализации отношений Эр-Рияда с Дамаском, были тесные связи последнего с Ираном.

Саудовская Аравия расторгла дипотношения с Ираном в 2016 году. Однако в марте этого года Тегеран и Эр-Рияд при посредничестве Китая договорились об их восстановлении.

Сирия Саудовская Аравия
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