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Tesla сократила поставки до 435 тыс. машин в III квартале, хуже прогнозов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки в третьем квартале относительно предыдущего квартала из-за запланированной приостановки работы заводов, говорится в сообщении компании.

В июле-сентябре Tesla поставила на мировой рынок 435 059 машин против 466 145 кварталом ранее.

Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем ожидали, что поставки составят 461 тыс. машин.

Поставки бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 419 074, более дорогих Model S и Model X - 15 985.

В прошедшем квартале Tesla произвела 430 488 автомобилей.

По итогам года компания по-прежнему рассчитывает поставить около 1,8 млн машин.

Финансовую отчетность за третий квартал Tesla планирует опубликовать после закрытия американского рынка 18 октября.

Акции Tesla дешевеют на 3,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года взлетела в два раза, до $794 млрд, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 26,3%.

Tesla
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