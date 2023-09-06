Tesla выпустила двухмиллионный электромобиль на заводе в Шанхае

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Tesla в среду выпустила двухмиллионный электромобиль на заводе в Шанхае, сообщила американская компания.

Основанный в январе 2019 году гигазавод стал первым подобным предприятием Tesla за пределами США, производство на нем началось в декабре того же года. Первый миллион автомобилей на шанхайском заводе был произведен более чем за 30 месяцев, а второй миллион - менее чем за 13 месяцев.

"Увеличение скорости производства автомобилей неотделимо от благоприятной бизнес-среды в Шанхае, особенно в новом районе Линьган шанхайской пилотной зоны свободной торговли", - сказал директор по производству и эксплуатации завода Tesla в Шанхае Сун Ган, слова которого цитирует агентство "Синьхуа".

Поставки с шанхайского предприятия в январе-августе превысили 600 тыс. электромобилей. Это больше показателя за весь 2021 год. Выпущенные здесь машины продаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в странах Европы и Северной Америки.