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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Превращение таракана в киборга неинвазивными электродами, углекислота из подповерхностного океана на спутнике Юпитера и почему самцы лягушек не прочь спариться с неподходящими партнерами

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Самцы лягушек и жаб часто пытаются спариться с кем попало. Французские зоологи собрали сведения о подобном поведении и пришли к выводу, что тяга к межвидовому спариванию появилась уже у общего предка бесхвостых амфибий, который жил около 220 млн лет назад. Вероятно, условия, в которых жил этот предок, благоприятствовали неразборчивости самцов, что и позволило данной черте закрепиться у его потомков. Такие поведенческие механизмы самцов бесхвостых амфибий чреваты гибридизацией и репродуктивными неудачами.

- Геологи повторно датировали лампроит из австралийского месторождения розовых алмазов Аргайл и узнали, что оно образовалось около 1,3 млрд лет назад в результате распада древнего суперконтинента Нуна. Месторождение представляет собой трубкообразные каналы. В отличие от других алмазоносных месторождений трубка Аргайл заполнена не кимберлитами, а лампроитовыми породами. Трубка возникла в результате ослабления литосферы на участке континентального рифтинга на окраине Нуны, где в то время располагался древний Австралийский континент. В ослабленную зону устремились вулканические газы, а затем трубку взрыва заполнила лампроитовая магма, обогащенная розовыми алмазами.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Люди получают митохондрии и их ДНК только от матери, но по какому механизму это происходит? Оказалось, что зрелые сперматозоиды вообще не содержат митохондриальной ДНК – она распадается еще на ранней стадии формирования этих клеток.

- Долгоживущие атмосферные станции и спускаемые аппараты могут спокойно изучать атмосферу Венеры, не боясь молний. Ранее наблюдавшиеся на Венере оптические вспышки больше похожи на метеоры, чем на грозы. К такому выводу пришла группа планетологов из Университета Аризоны. Таким образом, вероятно, исключен один фактор угрозы возможным будущим исследовательским станциям, которые теоретически могут удерживаться в слое облаков на высотах 50–70 км от поверхности Венеры при помощи аэростатов. Эту планету сложно изучать из-за плотной атмосферы и высоких температур вблизи поверхности.

- Шведские ученые посадили бонобо и людей перед мониторами и показывали им разные картинки по очереди. Испытуемым нужно было всего лишь запомнить, какую картинку они уже видели, а какую – нет. С заданием справились только люди. Вероятно, тот факт, что для нечеловеческих животных трудно распознавать и запоминать эти последовательности, может частично объяснять когнитивные и психические различия между такими животными и людьми. Также это может объяснить, почему только люди владеют речью и сложной культурой.

- Инженеры придумали неинвазивный способ имплантации стимулирующих электродов в нервную систему тараканов. Для этого используется проводящий полимерный гель, который полимеризуется с помощью ультафиолета, надежно закрепляя электрод на теле насекомого. В одном эксперименте таракан-киборг двигался по маршруту в форме символа S, повинуясь командам оператора. Во втором эксперименте таракан должен был преодолеть "лабиринт" из разложенных кусков кирпича. В качестве полезной нагрузки насекомое-киборг может нести миниатюрную камеру массой менее четверти грамма.

- В Богазкёйском архиве лингвисты обнаружили ранее неизвестный древний язык, на котором, возможно, говорили жители области Калашма. Как и хеттский, он принадлежал к ныне вымершей анатолийской ветви индоевропейских языков.

- Спутник Юпитера Европа стал еще интереснее для астробиологов благодаря новому открытию телескопа "Джеймс Уэбб". Он отыскал в геологически молодых регионах на поверхности Европы замороженную углекислоту, которая могла попасть туда только из водного океана, скрытого под ледяной корой.

- До Нобелевской недели всего ничего, и компания Clarivate как обычно опубликовала свой ежегодный перечень "лауреатов по цитируемости". В этом материале рассказывается, кто на этот раз там оказался, чем они занимались и почему мы, возможно, еще не раз услышим их имена.

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