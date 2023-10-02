Ереван сообщил о гибели армянского военного при обстреле с азербайджанской стороны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб, еще двое ранены в результате обстрела азербайджанской стороной днем в понедельник автомобиля ВС Армении, перевозившего продовольствие для личного состава боевых позиций, сообщает Минобороны Армении.

"2 октября в результате обстрела ВС Азербайджана машины ВС Республики Армения, перевозившей еду для личного состава боевых позиций, с армянской стороны есть один погибший и двое раненых", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что подразделения ВС Азербайджана также обстреляли машину скорой помощи, "что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права".

Погибший - военнослужащий Арам Кочарян. Жизнь раненных военнослужащих на данный момент вне опасности, они перевезены в военный госпиталь, уточнили в Минобороны.