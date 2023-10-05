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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщило в четверг об обстреле автомобиля снабжения на территории республики со стороны вооруженных сил Азербайджана.

"5 октября в районе 13:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав армянских позиций на участке Норабак (Гегаркуникская область на востоке Армении)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

По данным Минобороны, пострадавших нет.

Со своей стороны, министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции ВС страны на границе в четверг днем подверглись обстрелу из стрелкового оружия со стороны армянских военных.

"5 октября, около 14:50, подразделения ВС Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района", - отмечает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, "потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет".

Азербайджан Армения
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