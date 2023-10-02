Военные РФ заявили об обстреле российско-азербайджанского патруля в Степанакерте

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российско-азербайджанский патруль был обстрелян в Степанакерте, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

"Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Нагорного Карабаха продолжается сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев.

"На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов", - отмечается в бюллетене.