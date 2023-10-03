Байден призвал республиканцев из Конгресса выделить средства на поддержку Киева

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник снова обратился к республиканцам из Палаты представителей с призывом продолжить выделять средства на помощь Украине.

"Спикер Палаты представителей Маккарти и наибольшая часть республиканцев из Палаты представителей должны сдержать слово и обеспечить утверждение финансовой помощи, которая необходима Украине", - написал американский президент в соцсети X (ранее - Twitter).

Ожидается, что позже во вторник Байден проведет телефонные разговоры с союзниками по G7, чтобы заверить их в том, что поддержка США Украины будет продолжаться.

У Республиканцев - большинство в Палате представителей, что дает возможность им блокировать многие инициативы администрации Байдена. В частности, в последние месяцы многие конгрессмены-республиканцы задавались вопросом о том, разумно ли США тратят деньги на Украину и не требуется ли более четкий контроль за тем, как Киев расходует выделяемую помощь.

Ранее Байден подписал одобренный и представленный конгрессом законопроект о временном финансировании правительства.

В законопроект, предусматривающий выделение средств на деятельность госучреждений на 45 дней, не вошло положение о финансировании помощи Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии.

Байден, комментируя принятие конгрессом законопроекта, заявил, что США должны продолжать оказание помощи Украине.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин также призвал законодателей обеспечить продолжение помощи Киеву.