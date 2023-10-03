Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Байден призвал республиканцев из Конгресса выделить средства на поддержку Киева

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник снова обратился к республиканцам из Палаты представителей с призывом продолжить выделять средства на помощь Украине.

"Спикер Палаты представителей Маккарти и наибольшая часть республиканцев из Палаты представителей должны сдержать слово и обеспечить утверждение финансовой помощи, которая необходима Украине", - написал американский президент в соцсети X (ранее - Twitter).

В миреВ США заявили, что у них есть средства лишь для срочной помощи УкраинеЧитать подробнее

Ожидается, что позже во вторник Байден проведет телефонные разговоры с союзниками по G7, чтобы заверить их в том, что поддержка США Украины будет продолжаться.

У Республиканцев - большинство в Палате представителей, что дает возможность им блокировать многие инициативы администрации Байдена. В частности, в последние месяцы многие конгрессмены-республиканцы задавались вопросом о том, разумно ли США тратят деньги на Украину и не требуется ли более четкий контроль за тем, как Киев расходует выделяемую помощь.

Ранее Байден подписал одобренный и представленный конгрессом законопроект о временном финансировании правительства.

В законопроект, предусматривающий выделение средств на деятельность госучреждений на 45 дней, не вошло положение о финансировании помощи Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии.

Байден, комментируя принятие конгрессом законопроекта, заявил, что США должны продолжать оказание помощи Украине.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин также призвал законодателей обеспечить продолжение помощи Киеву.

Джо Байден США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Что случилось этой ночью: вторник, 3 октября

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Что произошло за день: понедельник, 2 октября

Военные РФ заявили об обстреле российско-азербайджанского патруля в Степанакерте

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });