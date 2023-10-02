В США заявили, что у них есть средства лишь для срочной помощи Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Администрация США на фоне сложностей с принятием нового бюджета все еще располагает средствами для срочной военной помощи Украине, однако они не рассчитаны на долгий срок, заявила в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас достаточно средств, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя - на какое-то время, (...) но это не долгосрочный вариант действий", - сказала она на брифинге.

При этом представитель Белого дома уточнила, что точную информацию об объеме средств, направляемых через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) из американских арсеналов, может предоставить Пентагон.

Также она сказала, что администрация США вскоре выделит очередной пакет помощи Украине.

Ранее сообщалось, что отсутствие положения о поддержке Украины во временном бюджете, принятом в США во избежание шатдауна (остановки работы федеральных учреждений), стало предметом активных дискуссий в американских политических кругах. Так, накануне американский президент Джо Байден выразил надежду, что Конгресс проведет отдельное голосование по вопросу финансовой помощи Украине.

За продолжение поддержки Киева высказался также лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в свою очередь заверил, что финансирование помощи Украине остается приоритетом.

Газета Politico сообщала, что вопрос помощи Киеву, который не вошел в закон о временном финансировании администрации, могут рассмотреть в Палате представителей США уже в понедельник.