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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В США заявили, что у них есть средства лишь для срочной помощи Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Администрация США на фоне сложностей с принятием нового бюджета все еще располагает средствами для срочной военной помощи Украине, однако они не рассчитаны на долгий срок, заявила в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас достаточно средств, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя - на какое-то время, (...) но это не долгосрочный вариант действий", - сказала она на брифинге.

При этом представитель Белого дома уточнила, что точную информацию об объеме средств, направляемых через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) из американских арсеналов, может предоставить Пентагон.

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Также она сказала, что администрация США вскоре выделит очередной пакет помощи Украине.

Ранее сообщалось, что отсутствие положения о поддержке Украины во временном бюджете, принятом в США во избежание шатдауна (остановки работы федеральных учреждений), стало предметом активных дискуссий в американских политических кругах. Так, накануне американский президент Джо Байден выразил надежду, что Конгресс проведет отдельное голосование по вопросу финансовой помощи Украине.

За продолжение поддержки Киева высказался также лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в свою очередь заверил, что финансирование помощи Украине остается приоритетом.

Газета Politico сообщала, что вопрос помощи Киеву, который не вошел в закон о временном финансировании администрации, могут рассмотреть в Палате представителей США уже в понедельник.

США Украина
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