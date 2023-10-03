Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Литва согласовала коридор для транзита зерна с Украины в порты Балтии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Литва согласовала коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что ослабляет давление на украинской границе и увеличивает поставки в Африку и за ее пределы", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter).

В свою очередь министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль в течение двух дней будет перенесен с украинско-польской границы в Клайпедский порт (Литва) для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши.

Об этом договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас на встрече во вторник.

На пресс-конференции после переговоров Телус подтвердил информацию о переносе ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля в порт Клайпеды, а также подчеркнул, что украинское зерно, как и заявлялось ранее, в Польшу не попадет, сообщило министерство сельского хозяйства и развития села Польши в своем телеграм-канале.

"Клайпедский порт готов взять на себя часть транзитного потока, поэтому я рад, что приграничное сотрудничество по облегчению процедуры пересечения границы увенчалось успехом и стало выгодным для Украины", - цитируется Навицкас в пресс-релизе Минсельхоза Литвы. Его слова приводит агентство BNS.

Ожидается, что соглашение позволит более эффективно транспортировать зерно, в первую очередь, за счет уменьшения административных барьеров.

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас сообщил BNS, что транспортировку зерна из Украины через порт можно увеличить разными способами, и достигнутое во вторник соглашение является лишь одним из вариантов решения проблемы.

"Многое важно, и инфраструктура, и организационные вопросы, та же цена должна быть нормальной, чтобы это зерно двигалось, но и сокращение процедур проверки, возможность их проведения в конечном порту - это определенная мера, которая облегчит движение зерна через Клайпедский порт. Насколько – мы увидим, когда этот процесс начнется", - сказал Латакас.

Клайпедский порт, по его данным, может принять более 10 млн тонн зерна, но самой большой проблемой остается то, как доставить его до порта.

Литва в последнее время продвигает идею экспорта украинской агропродукции через Клайпеду и другие порты стран Балтии, однако недостатком этого маршрута является дороговизна перевозок продукции до портов.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу.

Литва Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Что случилось этой ночью: вторник, 3 октября

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });