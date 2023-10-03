В Евросовете отвергли критику усилий ЕС по урегулированию между Баку и Ереваном

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью телеканалу Euronews во вторник не согласился с критикой посреднических усилий Евросоюза в попытке урегулирования азербайджано-армянского конфликта.

"Европейское посредничество, которое осуществлялось параллельно с другими, такими как посредничество США, позволило нам продвинуться вперед, например, в обмене пленными, и лучше понять, как усовершенствовать взаимосвязанность этого региона, чтобы обеспечить лучшую будущую стабильность", - заявил Мишель, чью посредническую роль, в частности, депутаты Европарламента расценили как "полный провал".

"Мы также добились прогресса по текстам, направленным на обеспечение будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал глава Европейского совета.

При этом он добавил, что "чрезвычайно разочарован решением, принятым Азербайджаном", и сообщил, что "очень твердо высказал это президенту (Ильхаму - ИФ) Алиеву".

Высокопоставленный европейский дипломат, комментируя журналистам в Брюсселе во вторник эту ситуацию, отметил: "За несколько дней до военной операции Азербайджана был телефонный разговор председателя Мишеля с президентом Алиевым, и Мишель очень ясно выразил свое крайнее разочарование тем, что происходило, и между ними была очень откровенная дискуссия по этому вопросу".

Вместе с тем председатель Евросовета подтвердил отношение Евросоюза к Азербайджану как к своему партнеру. "Сегодня Азербайджан - партнер, да, это партнер. Это не означает, что отношения простые. Нет, они не простые. Есть ли трудности? Да, и эти трудности реальны, и их надо понимать", - сказал Мишель.

По его словам, Азербайджан, предпринявший военную операцию, "несет очень большую ответственность".

"Теперь Азербайджану надлежит продемонстрировать добрую волю, взяв на себя обязательства в соответствии с международным правом защищать права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, включая армянское население", - заявил глава Евросовета.

Евросоюз, сказал он, решительно настроен поддерживать Армению, принимающую большое количество беженцев из Нагорного Карабаха. "Мы также должны продолжать отстаивать на политическом и дипломатическом уровнях очень четкое подтверждение уважения территориальной целостности Армении. Мы от этого не откажемся", - подчеркнул Мишель.

"Мы будем поощрять процесс нормализации, который сможет привести к обязательствам обеих сторон выполнять данные ими обещания. Абсолютный приоритет в том, чтобы обеспечить проведение переговоров по территориальным границам", - сказал глава Европейского совета.