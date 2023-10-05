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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В Минобороны заявили, что российские миротворцы контролируют движение на дорогах Карабаха

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе контролируют движение автомобилей на дорогах, сообщает Минобороны РФ.

"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки, а также контроль движения автомобильного транспорта на дорогах общего пользования. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Минобороны РФ также сообщает, что российскими миротворцами "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения".

Хроника 27 сентября 2020 года – 05 октября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны РФ Карабах Степанакерт
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