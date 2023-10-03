Байден и лидеры стран ЕС, G7, НАТО обсудили поставки вооружений Украине

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Поставки Украине боеприпасов и оружия, а также экономическая помощь Киеву стали темами разговора американского президента Джо Байдена с лидерами ЕС, стран G7 и НАТО, сообщил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В разговоре Байден подтвердил поддержку США Украины так долго, как потребуется. Лидеры обсудили продолжение поставок Украине боеприпасов и оружия для защиты ее территории, а также укрепление ее противовоздушной обороны", - сказал он на брифинге.

По его словам, еще одной темой беседы стало совместное содействие ремонту и укреплению энергетической инфраструктуры Украины на зимний период.

"Наконец, они уделили время тому, чтобы обсудить способы согласовать и нарастить усилия доноров для восстановления экономики Украины", - отметил он.

Кирби уточнил, что в разговоре с Байденом приняли участие главы Евросовета и Еврокомиссии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, а также глава МИД Франции.