Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Байден и лидеры стран ЕС, G7, НАТО обсудили поставки вооружений Украине

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Поставки Украине боеприпасов и оружия, а также экономическая помощь Киеву стали темами разговора американского президента Джо Байдена с лидерами ЕС, стран G7 и НАТО, сообщил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В миреВ Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточноВ Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточноЧитать подробнее

"В разговоре Байден подтвердил поддержку США Украины так долго, как потребуется. Лидеры обсудили продолжение поставок Украине боеприпасов и оружия для защиты ее территории, а также укрепление ее противовоздушной обороны", - сказал он на брифинге.

По его словам, еще одной темой беседы стало совместное содействие ремонту и укреплению энергетической инфраструктуры Украины на зимний период.

"Наконец, они уделили время тому, чтобы обсудить способы согласовать и нарастить усилия доноров для восстановления экономики Украины", - отметил он.

Кирби уточнил, что в разговоре с Байденом приняли участие главы Евросовета и Еврокомиссии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, а также глава МИД Франции.

Джо Байден G7 ЕС НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

ЕС планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

Что произошло за день: вторник, 3 октября

СМИ Азербайджана сообщили о задержании политических деятелей непризнанной НКР

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });