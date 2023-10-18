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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Еврокомиссия усилит поддержку оборонной промышленности ЕС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила об усилении помощи европейской оборонной промышленности с принятием программы, предусмотренной регламентом о поддержке производства боеприпасов (ASAP) на 2023-2025 годы.

"ASAP (Act in Support of Ammunition Production) выделит 500 млн евро на поддержку инвестиционных проектов стоимостью до 1,4 млрд евро, тем самым стимулируя наращивание производства боеприпасов и ракет в Европейском союзе", - сообщается в коммюнике ЕК.

"В новых геополитических реалиях Европа должна повысить свою оборонную готовность. С помощью ASAP мы поддерживаем европейскую оборонную промышленность, чтобы она производила больше и быстрее боеприпасов, которые нам нужны для Украины и для безопасности государств-членов. Я призываю европейскую промышленность ответить на призывы, которые мы сегодня посылаем, поддержать промышленные проекты и активизировать усилия", - заявил член ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Еврокомиссия впервые организует конкурс предложений для отбора и финансирования проектов, "улучшающих европейские производственные мощности оборонной продукции и поддерживающих устойчивость соответствующих цепочек поставок".

Предполагается, что ASAP "будет устранять узкие места во всех цепочках поставок боеприпасов и ракет в ЕС и Норвегии, поддерживая промышленность в быстрой адаптации к новым рыночным тенденциям и в уменьшении зависимости".

Рабочая программа ASAP состоит из 5 конкурсов заявок со следующими ориентировочными бюджетами: взрывчатые вещества с бюджетом 190 млн евро, порох (144 млн), снаряды (90 млн), ракеты (40 млн), сертификация испытаний и восстановления с бюджетом (4,35 млн).

Еврокомиссия Тьерри Бретон Украина Евросоюз ASAP
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