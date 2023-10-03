В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

Однако в администрации отметили, что помощь может прекратиться, если Конгресс в ближайшее время не договорится о выделении дополнительных средств

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны США пока обладает достаточными средствами, чтобы сохранять темпы по предоставлению военной помощи Киеву, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В среднем, Пентагон выделял транши помощи каждые две недели. И в ближайшие недели этот ритм будет сохраняться", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Кирби отметил, что в случае, если Конгресс США в ближайшее время не договорится о выделении дополнительных средств на поддержку Украины, "эта помощь может резко прекратиться".

На просьбу журналиста пояснить, на сколько еще времени Пентагону хватит средств на оказание помощи Киеву, Кирби ответил, что "с учетом того, сколько денег осталось и того, в каком темпе мы предоставляем помощь, мы можем продержаться еще пару месяцев". При этом он подчеркнул, что эта оценка - очень примерная, так как Пентагон в каких-то случаях тратит больше денег на отправку вооружения Украине, а в каких-то - меньше".

Кирби также добавил, что Вашингтону необходимо продолжать финансовую помощь Украине, избегая задержек.

Он пояснил, что "даже небольшой перерыв в предоставлении помощи" Украине может усугубить ситуацию.

По словам Кирби, президент США Джо Байден заверил своих коллег в G7 в том, что он, американский лидер, верит в продолжение поддержки Демократической и Республиканской партиями политики Вашингтона в отношении Украины.

Ранее во вторник Байден снова обратился к республиканцам из Палаты представителей с призывом продолжить выделять средства на помощь Украине.