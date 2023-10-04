Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Временным спикером палаты представителей США стал Патрик Макгенри

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Временным спикером палаты представителей Конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, сообщает CBS News.

В своем первом выступлении в качестве временного спикера он заявил, что "прежде чем приступить к выборам нового спикера, было бы разумно сперва уйти на перерыв для проведения соответствующих совещаний и конференций и обсуждения дальнейшего пути".

Макгенри является председателем комитета палаты представителей по финансовым услугам. Теперь ему предстоит организовать процесс выборов преемника Маккарти. Заниматься другими вопросами в Конгрессе временный спикер не должен.

В миреПалата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикераПалата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикераЧитать подробнее

Во вторник палата представителей поддержала резолюцию по отстранению республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. За предложение проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили "против". Не пожелали поддержать Маккарти все конгрессмены-демократы, а также восемь республиканцев, которые и инициировали данное голосование.

Резолюцию о голосовании по отстранению Маккарти, подал представитель Республиканской партии Мэтт Гетц в понедельник.

Теперь членам нижней палаты американского парламента предстоит согласовать нового спикера. Наблюдатели отмечают, что этот процесс, вероятно, будет непростым. До тех пор, пока конгрессмены не утвердят спикера, они не смогут заниматься другими задачами. В частности, могут быть задержки в работе над согласованием бюджета, а также над выделением средств на помощь Украине.

палата представителей США Патрик Макгенри
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

На севере Италии автобус рухнул с эстакады, более 20 человек погибли

ЕС планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

ЕС планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

Что произошло за день: вторник, 3 октября

СМИ Азербайджана сообщили о задержании политических деятелей непризнанной НКР

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });