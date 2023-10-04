Временным спикером палаты представителей США стал Патрик Макгенри

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Временным спикером палаты представителей Конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, сообщает CBS News.

В своем первом выступлении в качестве временного спикера он заявил, что "прежде чем приступить к выборам нового спикера, было бы разумно сперва уйти на перерыв для проведения соответствующих совещаний и конференций и обсуждения дальнейшего пути".

Макгенри является председателем комитета палаты представителей по финансовым услугам. Теперь ему предстоит организовать процесс выборов преемника Маккарти. Заниматься другими вопросами в Конгрессе временный спикер не должен.

Во вторник палата представителей поддержала резолюцию по отстранению республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. За предложение проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили "против". Не пожелали поддержать Маккарти все конгрессмены-демократы, а также восемь республиканцев, которые и инициировали данное голосование.

Резолюцию о голосовании по отстранению Маккарти, подал представитель Республиканской партии Мэтт Гетц в понедельник.

Теперь членам нижней палаты американского парламента предстоит согласовать нового спикера. Наблюдатели отмечают, что этот процесс, вероятно, будет непростым. До тех пор, пока конгрессмены не утвердят спикера, они не смогут заниматься другими задачами. В частности, могут быть задержки в работе над согласованием бюджета, а также над выделением средств на помощь Украине.