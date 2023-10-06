Трамп выразил готовность ненадолго стать спикером Палаты представителей США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов на короткое время занять пост спикера Палаты представителей, если это поможет конгрессменам-республиканцам.

"Они (конгрессмены - ИФ) меня спросили, мог бы я ненадолго занять эту должность, ради нашей партии, - до тех пор, пока они не согласуют другую кандидатуру", - заявил он Fox News.

"Я готов на это не потому, что хочу такую работу. Просто я сделаю это, если потребуется: в случае, если у них не будет получаться определиться (с новым спикером - ИФ)", - добавил Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что если действительно станет спикером Палаты представителей, то точно не собирается долго задерживаться на этом посту. "Речь может идти о периоде в 30, 60 или 90 дней", - пояснил он.

При этом Трамп напомнил, что главной его задачей остается подготовка к президентским выборам 2024 года.

Ранее на этой неделе в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. СМИ США отмечают, что теперь, вероятно, будет непросто договориться о следующем спикере. Поэтому вариант с Трампом действительно может на время решить данную проблему.

До тех пор, пока Палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы.