Белый дом надеется, что палата представителей быстро изберет нового спикера

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Администрация США призвала республиканцев палаты представителей быстро избрать нового спикера, вместо отстраненного Кевина Маккарти.

"Президент Байден продемонстрировал, что он всегда готов добросовестно работать с обеими партиями в Конгрессе от имени американского народа. Поскольку неотложные задачи, стоящие перед нашей нацией, не будут ждать, он надеется, что палата представителей быстро изберет спикера", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она назвала ситуацию, сложившуюся в палате представителей хаотичной - "да это хаос".

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп не стал напрямую комментировать отставку Маккарти. В своей соцсети он задался вопросом: " Почему республиканцы всегда воюют между собой, почему они не борются с радикальными левыми демократами, которые разрушают нашу страну?"

Бывший вице-президент Майк Пенс тем временем заявил, что "глубоко разочарован тем, что горстка республиканцев объединилась со всеми демократами в палате представителей, чтобы сместить спикера палаты представителей".

"Я ожидаю, что до конца недели будет больше голосов по вопросу о том, кто будет избран спикером палаты представителей", - добавил он.

В свою очередь, член палаты представителей, демократ Джейми Раскин обвинил "сторонников MAGA" ("Маке America Great Again" - лозунг Трампа во время президентской кампании 2016 года - ИФ) в Республиканской партии в том, что Маккарти был отстранен от должности спикера.

"Подхалимское умиротворение Кевином Маккарти сторонников Трампа MAGA принесло в наш организм хаос, экстремизм и его собственное свержение", - написал Раскин в соцсетях.

Тем временем представитель от Республиканской партии Боб Гуд, который проголосовал за отстранение Маккарти заявил, что "американскому народу нужен спикер, который будет бороться за выполнение обещаний, данных республиканцами, чтобы получить большинство, а не тот, кто заключает финансово безответственные сделки, которые получают больше голосов демократов, чем республиканцев".

С ним согласен и законодатель-республиканец Тим Берчетт, который считает, что "стиль руководства должен измениться".

Между тем, лидер сенатского меньшинства, республиканец Митч Макконнелл поблагодарил Маккарти за службу в качестве спикера.

"Срок полномочий спикера был отмечен историческими битвами, но, как он напомнил своим коллегам, когда брал молоток, "наша нация стоит того, чтобы за нее бороться", - сказал он.

Ранее палата представителей поддержала резолюцию по отстранению Маккарти с поста спикера. За предложение проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили "против". Не пожелали поддержать Маккарти все конгрессмены-демократы, а также восемь республиканцев, которые и инициировали данное голосование.

Временным спикером назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Он сообщил, что начнет голосование по кандидатуре спикера 11 октября, на следующий день после форума кандидатов.

Как пишут американские СМИ, на пост спикера могут претендовать такие республиканцы как Стив Скализ, Кевин Херн, Джим Джордан и Том Эммер.